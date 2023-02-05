Рішення прийнято для того, щоб скоротити доходи Кремля.

Європейський союз вводить заборону на російське дизельне паливо та інші продукти нафтопереробки. Рішення має знизити енергетичну залежність від Російської Федерації.

За інформацією видання Sky news, заборона передбачає обмеження цін, узгоджене представниками країн "Великої сімки". Мета полягає в тому, щоб поставки російського дизельного палива продовжувалися в Китай та Індію, але при цьому уникнути раптового зростання цін, що завдало б шкоди споживачам у всьому світі, й скоротивши прибуток Москви.

Дизельне паливо відіграє ключову роль в економіці, оскільки воно використовується для автомобілів, вантажівок, що перевозять товари, сільськогосподарського обладнання та заводського обладнання.

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Ціни на дизельне паливо були підвищені через відновлення попиту після пандемії COVID-19 та обмеження переробних потужностей, що сприяло зростанню інфляції на інші товари в усьому світі.

Нові санкції створюють невизначеність щодо цін, оскільки ЄС замінює Російський дизель поставками палива з США, Близького Сходу та Індії. Варто відзначити, що Росія забезпечувала до 10% потреб Європи в дизельному паливі.

Ембарго на російську нафту - що відомо

5 грудня 2022 року набули чинності нафтові санкції проти Росії. Велика частина країн Євросоюзу перестала купувати російську нафту. Виняток зробили лише для Угорщини, Чехії та Словаччини, у яких не було альтернативи.

Крім того, для нафти з РФ ввели граничну ціну на її продаж в інші країни світу. Таким чином, країни ЄС, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія відмовляються надавати транспортні, страхові, Банківські та дргуие послуги, якщо нафта з Росії буде продаватися дорожче 60 доларів.

Глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що під кінець 2022 року поставки російської нафти в країни Євросоюзу скоротилися на 90%.

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