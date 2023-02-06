Держава ввела санкції проти російського нафтопродукту відповідно до позиції країн "Великої сімки".

Японія підтримала позицію Євросоюзу та запровадила санкції на російські нафтопродукти відповідно до рішення країн "Великої сімки" (G7).

Власні обмеження Токіо ввів у понеділок, 6 лютого, як говориться в заяві МЗС країни. Йдеться про обмеження цін на нафту з РФ у розмірі 100 і 45 доларів за барель залежно від сорту нафтопродуктів.

Своїм рішенням Японія підтримала аналогічні заходи з боку Євросоюзу. Зокрема, Рада ЄС 4 лютого затвердила стелю цін на нафтопродукти, які виробляє або експортує РФ.

Відео дня

Тоді ЄС позначив дві граничні ціни на російську нафту. Одна з них стосується нафтопродуктів, які за собівартістю дорожчі від сирої нафти (дизельне пальне), а інша - продуктів дешевше, таких як мазут. Наразі стеля цін на російську нафту становить 60 доларів за барель.

Санкції Японії проти РФ

Раніше ЗМІ з'ясували, що вже з 1 січня 2023 року японські страхові компанії припинять страхувати військові ризики в територіальних водах Росії та України.

Вважається, що таке рішення може викликати перебої з поставками російського палива до Японії. Однак у Токіо підкреслили, що така санкція є важливою мірою для забезпечення енергетичної безпеки держави.

27 січня Японія заявила про розширення санкцій проти агресора й заморозила активи 22 осіб і трьох організацій з Росії.

Також 1 лютого країна підтримала Київ і виділила 170 мільйонів доларів на відновлення України.

Вас також можуть зацікавити новини: