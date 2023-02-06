Японія підтримала позицію Євросоюзу та запровадила санкції на російські нафтопродукти відповідно до рішення країн "Великої сімки" (G7).
Власні обмеження Токіо ввів у понеділок, 6 лютого, як говориться в заяві МЗС країни. Йдеться про обмеження цін на нафту з РФ у розмірі 100 і 45 доларів за барель залежно від сорту нафтопродуктів.
Своїм рішенням Японія підтримала аналогічні заходи з боку Євросоюзу. Зокрема, Рада ЄС 4 лютого затвердила стелю цін на нафтопродукти, які виробляє або експортує РФ.
Тоді ЄС позначив дві граничні ціни на російську нафту. Одна з них стосується нафтопродуктів, які за собівартістю дорожчі від сирої нафти (дизельне пальне), а інша - продуктів дешевше, таких як мазут. Наразі стеля цін на російську нафту становить 60 доларів за барель.
Санкції Японії проти РФ
Раніше ЗМІ з'ясували, що вже з 1 січня 2023 року японські страхові компанії припинять страхувати військові ризики в територіальних водах Росії та України.
Вважається, що таке рішення може викликати перебої з поставками російського палива до Японії. Однак у Токіо підкреслили, що така санкція є важливою мірою для забезпечення енергетичної безпеки держави.
27 січня Японія заявила про розширення санкцій проти агресора й заморозила активи 22 осіб і трьох організацій з Росії.
Також 1 лютого країна підтримала Київ і виділила 170 мільйонів доларів на відновлення України.