Проблем енергетиці завдала не тільки ракетно-дронова атака, а й негода.

Через негоду на ранок 12 червня знеструмлені 237 населених пунктів у шести областях України, також повідомляється про нові аварійні відключення світла. До того ж енергосистема постраждала від нічного обстрілу РФ. Про це в Telegram повідомляє прес-служба "Укренерго".

"Через погодні умови на ранок залишаються знеструмленими 237 населених пунктів у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та м. Київ. З інших причин без енергоживлення 490 населених пунктів", – йдеться у повідомленні.

Нічна ракетно-дронова атака також вплинула на роботу енергетики. Зокрема, на Херсонщині увечері під час повітряної тривоги вимикались кілька енергооб’єктів, знеструмлювались споживачі Херсона. Енергоживлення всіх споживачів було відновлене, проте пізніше при огляді було виявлено пошкодження будівель та обладнання одного з енергооб’єктів.

Відео дня

На Сумщині вночі, під час атаки дронів, було пошкоджено один з енергооб’єктів. Знеструмлювались 14 населених пунктів. Наразі триває процес заживлення споживачів.

В "Укренерго" нагадали, що сьогодні, 12 червня, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 15:00 до 23:00.

Також у ДТЕК повідомили, що внаслідок грози із сильним дощем та вітром до 25 м\с на ранок 12 червня знеструмлені 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій на Київщині.

"Наші фахівці вже ліквідовують наслідки негоди. Задача – максимально оперативно відновити сьогодні роботу всіх ліній вищої напруги – 10 кВ та взятися за заявки клієнтів по мережах нижчого класу напруги 0,4 кВ, щоб повернути світло в усі домівки. Однак, сильний вітер із дощем ускладнюють роботи, що може спровокувати нові аварії в мережах", – йдеться у повідомленні.

Проблеми енергетики в Україні

За словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, до початку опалювального сезону в Україні не зможуть компенсувати 9 ГВт знищеної генерації, про яку казав президент Зеленський.

Згідно з дослідженням Київської школи економіки (KSE), Росія завдала українському енергосектору шкоди на понад 56 млрд доларів і найбільше грошей на відновлення потребує теплова генерація.

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