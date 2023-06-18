Зараз вся надія на сприятливі погодні умови та електриків, каже голова ОВА.

Значна частина енергетичного обладнання на деокупованій Херсонщині вціліла після підтоплення внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС російськими окупантами.

З середини наступного тижня енергетики почнуть підʼєднувати до мережі херсонський мікрорайон Корабел, в області відновлення електропостачання очікується за 1-2 місяці, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Тривають роботи з відновлення постачання електрики. 80% обладнання збережено. Зараз вся надія на сприятливі погодні умови та витривалість робітників, що працюють без вихідних. Мокрі трансформатори та вологі грунти - головна перешкода. Найгірша ситуація у Микільському (село в Херсонському районі - УНІАН), але для наших людей немає нічого неможливого. Якщо потрібно обстежити багато кілометрів кабелів - вони впораються і з цим. Фахівці кажуть про реальний термін приєднання абонентів десь місяць, можливо, два. Підживлення абонентів Острова (мікрорайон Херсона - УНІАН) - орієнтовно середина наступного тижня. Сподіваємося на хорошу погоду", - сказав він.

Також, за словами Прокудіна очікується, що з 26 червня почнуть повертати газопостачання. Наразі фахівці проводять всі необхідні роботи.

Ситуація на Херсонщині - що треба знати

В ніч на 6 червня російські окупанти підірвали попередньо заміновану Каховську ГЕС, внаслідок чого було затоплено десятки населених пунктів на півдні України, є людські жертви та значні руйнування. Станом на 17 червня було відомо про 16 загиблих і 31 людину, що вважається безвісти зниклою.

Станом на 18 червня у Херсонській області рівень води складає 0.68 м, підтопленими залишаються 6 населених пунктів. Рятувальники продовжують викачувати воду з будинків та підвалів, підвозити воду, продукти та предмети першої необхідності.

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