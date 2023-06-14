Вони визбирують цінні предмети з допомогою металодетекторів.

Через катастрофу на Каховській ГЕС виникла загроза розкрадання археологічної спадщини України в регіоні.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Міністерства культури та інформаційної політики України. Як зазначається, скориставшись ситуацією у регіоні активізувались копачі-грабіжники археологічних об’єктів,

"За часів створення Каховського водосховища під його водами опинилися археологічні об‘єкти різних періодів. Різке падіння рівня води після підриву дамби та розмивання берегів і затоплення територій нижче за течією Дніпра спричинило критичну ситуацію з охороною археологічної спадщини в регіоні. На території Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, а також Одеської області активізувалися копачі-грабіжники, що визбирують цінні предмети з допомогою металодетекторів", - йдеться у повідомленні МКІП.

У зв’язку з цим міністерство звернулося до керівників ОВА постраждалих областей, а також до МВС та правоохоронних органів задля ефективної протидії пограбуванню археологічних об‘єктів.

Як повідомляється, наразі задля моніторингу, фіксації пошкоджень та інших невідкладних робіт об‘єднають зусилля науковці-археологи, музейники, пам‘ятко- та правоохоронці. Відповідну дорожню карту фахівці МКІП обговорили з Інститутом археології НАН України та іншими партнерами, а також з Національним заповідником "Хортиця".

"Роботи з моніторингу та фіксації стану об‘єктів тривають від перших днів зміни рівня води у Каховському водосховищі, зокрема, у Запоріжжі", - зазначає міністерство.

Підрив Каховської ГЕС: останні новини

За даними Міністерства агрополітики, внаслідок підриву гідроелектростанції на Херсонщині підтоплено 1300 га сільськогосподарських угідь.

В "Укргідроенерго" закликали українців ощадливо використовувати електроенергію, щоб зменшити навантаження на енергетичну систему.

У Організації об'єднаних націй попередели, що через підрив станції зростуть ціни на продукти, а сотні тисяч людей матимуть проблеми з водопостачанням.

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