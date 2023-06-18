Стала відома кількість підтоплених населених пунктів / фото t.me/dsns_telegram

На Херсонщині та Миколаївщині на сьогодні залишаються підтопленими через підрив Каховської ГЕС російськими терористами 41 населений пункт.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформуючи про оперативну ситуацію в областях, що постраждали внаслідок підриву дамби.

Зокрема зазначається, що у Херсонській області на Дніпрі у створі поста "Херсон" спостерігається зниження рівня води. Зафіксований рівень 0,7 м. 

"Підтоплено 6 населених пунктів. На тимчасово окупованій території - 17 н.п. Евакуйовано 2 тис. 783 людини, у тому числі 309 дітей, 80 маломобільних людей та 284 тварини. Врятовано 716 осіб, у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб", - інформують рятувальники.

Стала відома кількість підтоплених населених пунктів / фото t.me/dsns_telegram

За добу відкачано воду з 82 будинків та підвалів, з початку робіт -  з 413 будинків та підвалів.

Для населення, що не евакуйовувалось, підвезено понад 401 тонну води та 36 тис. 597 кг продуктів харчування та предметів першої необхідності.

Стала відома кількість підтоплених населених пунктів / фото t.me/dsns_telegram

На Миколаївщині наразі частково підтоплені 18 населених пунктів у Баштанському районі.

Стала відома кількість підтоплених населених пунктів / фото t.me/dsns_telegram

За добу відкачано воду з території 21 домоволодіння, з початку робіт - з 130 домоволодінь. 

В області евакуйовані всього 832 людини, у тому числі 165 дітей.

Підрив Каховської ГЕС - кількість жертв

Як повідомляв УНІАН, внаслідок підриву Каховської ГЕС відомо про 16 загиблих на контрольлваних Україні територіях - 14 на Херсонщині та двоє - на Миколаївщині. Безвісти зниклою вважається 31 людина.

Зазначалося, що станом на 17 червня підтопленими залишаються 1300 будинків. З них 1274 - на території Херсонської та 26 - Миколаївської областей.

Вас також можуть зацікавити новини: