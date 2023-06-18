Повідомляється, що у Херсонській області на Дніпрі спостерігається зниження рівня води.

На Херсонщині та Миколаївщині на сьогодні залишаються підтопленими через підрив Каховської ГЕС російськими терористами 41 населений пункт.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформуючи про оперативну ситуацію в областях, що постраждали внаслідок підриву дамби.

Зокрема зазначається, що у Херсонській області на Дніпрі у створі поста "Херсон" спостерігається зниження рівня води. Зафіксований рівень 0,7 м.

"Підтоплено 6 населених пунктів. На тимчасово окупованій території - 17 н.п. Евакуйовано 2 тис. 783 людини, у тому числі 309 дітей, 80 маломобільних людей та 284 тварини. Врятовано 716 осіб, у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб", - інформують рятувальники.

За добу відкачано воду з 82 будинків та підвалів, з початку робіт - з 413 будинків та підвалів.

Для населення, що не евакуйовувалось, підвезено понад 401 тонну води та 36 тис. 597 кг продуктів харчування та предметів першої необхідності.

На Миколаївщині наразі частково підтоплені 18 населених пунктів у Баштанському районі.

За добу відкачано воду з території 21 домоволодіння, з початку робіт - з 130 домоволодінь.

В області евакуйовані всього 832 людини, у тому числі 165 дітей.

Підрив Каховської ГЕС - кількість жертв

Як повідомляв УНІАН, внаслідок підриву Каховської ГЕС відомо про 16 загиблих на контрольлваних Україні територіях - 14 на Херсонщині та двоє - на Миколаївщині. Безвісти зниклою вважається 31 людина.

Зазначалося, що станом на 17 червня підтопленими залишаються 1300 будинків. З них 1274 - на території Херсонської та 26 - Миколаївської областей.

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