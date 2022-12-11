Жителів обласного центру просять зробити запас питної води на випадок аварійних відключень електрики.

В Одесі через аварійні відключення електроенергії виникли проблеми з водопостачанням.

Зараз фахівці ДТЕК відновили енергоживлення об'єктів, тому ситуація з водопостачанням стабілізується упродовж декількох годин, про це повідомила компанія "Інфоксводоканал".

"Унаслідок аварійних відключень електроенергії на об'єктах "Інфоксводоканалу" виникли перебої з водопостачанням деяких районів міста", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що робота насосних станцій залежить від наявності електроенергії. На випадок аварійних відключень електрики жителів міста просять зробити певний запас питної води.

"Наразі фахівці ДТЕК працюють над вирішенням питання безперебійного енергопостачання об'єктів водоканалу, які забезпечують водою мешканців Застави, Ленселища та Міжлимання", - додали в компанії.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 10 грудня російські загарбники запустили на півдні України 15 дронів-камікадзе Shahed-136/131 іранського виробництва.

Сили ППО збили 10 БПЛА над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

Однак безпілотники поцілили в об'єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області.

В Одесі з електроенергією лише критична інфраструктура. Також немає світла в громадах Одеського району.

Президент Володимир Зеленський сказав, що у регіоні без світла залишилися понад 1,5 мільйона людей.

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