За словами президента, на відновлення електропостачання потрібно буде кілька днів.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що наразі понад півтора мільйона людей в Одеській області залишаються без світла.

"Ключове за сьогодні - енергетика. Дуже складна ситуація в Одеській області. Після нічного удару іранськими дронами Одеса та інші міста і села регіону - у темряві. Станом на цей час більш ніж 1,5 мільйона людей на Одещині - без світла. Підключена лише критична інфраструктура. І настільки, наскільки є можливість, постачання електрики", - наголосив глава держави у своєму відеозверненні.

Він зауважив, що загалом російські терористи використали проти Одещини 15 "Шахедів", - лише за одну ніч проти суботи.

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"Ось це і є справжнє ставлення Росії до Одеси, ставлення до одеситів - свідоме знущання, свідоме намагання принести в місто катастрофу. Нашим захисникам неба вдалося збити 10 дронів з 15", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що енергетики, ремонтні бригади та обласна влада - усі працюють без перерви, щоб повернути світло.

"На жаль, влучання були критичними, тому потрібен не просто час, щоб відновити електрику... Потрібні не години, на жаль, а кілька днів. Ми будемо робити все, щоб пришвидшити відновлення", - запевнив глава держави.

Зеленський закликав жителів, доки триває ремонт, допомогти своїм знайомим, сусідам та літнім людям в Одесі знайти і скористатися "Пунктами незламності", щоб зігрітися, зарядити техніку та скористатися зв'язком.

Атаки росіян на українську енергосистему: ситуація на Одещині

Як повідомляв УНІАН, з жовтня російські війська почали регулярно атакувати енергетичну інфраструктуру України. За ці два місяці РФ здійснила уже вісім масованих ракетних ударів загалом по Україні. В "Укренерго" заявили, що Росія випустила понад 1000 важких ракет і дронів.

Зокрема, у ніч проти 10 грудня російські загарбники на півдні України запустили 15 дронів-камікадзе Shahed-136/131 іранського виробництва. Сили протиповітряної оборони збили 10 безпілотників над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

Однак безпілотники поцілили в об'єкти енергетичної інфраструктури на Одещині, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електропостачання тисячі споживачів.

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