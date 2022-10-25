Найбільше постраждала Дніпропетровська область.

З початку повномасштабного вторгнення збройні сили Російської Федерації здійснили 85 атак на об’єкти електроенергетики України.

Про це повідомляють у Офісі генерального прокурора.

Лише у жовтні російські окупнати атакували такі об'єкти 51 раз.

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Найбільше ударів по об’єктам критичної інфраструктури нанесено у Дніпропетровській області – 8, Львівській – 6, Вінницькій – 5, Сумській – 4, Харківській – 4 та у Києві – 4.

"Це політика знищення українців через створення умов, непридатних для життя. З наближенням зими російське керівництво свідомо позбавляє людей базових речей: води, електрики, тепла. Так само як свідомо прирікало на голодну смерть під час Голодомору 1932-1933 років. Це - тероризм і воєнний злочин", - заявив Генпрокурор Андрій Костін.

Він закликав ООН підтримати створення Міжнародного трибуналу для агресора.

Російські удари по енергосистемі України

Як відомо, протягом останніх тижнів російські окупанти систематично завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України.

19 жовтня радник міністра з питань енергетики Олександр Харченко повідомив, що вже серйозно пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури.

З 20 жовтня по всій країні вводяться обмеження на постачання електроенергії. Крім того, українців закликають зменшити користування електроприборами у пікові години.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ця зима буде найскладнішою в історії України.

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