На думку президента, необхідно втримати максимальну мобілізованість партнерів України заради боротьби за свободу.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що ця зима буде найскладнішою в історії України.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

За його словами, українці не мають права розслаблятися, адже необхідно ще пройти шлях до української перемоги, а це "важкий шлях".

Відео дня

"Пройти цю зиму, яка буде найскладнішою в нашій історії. Зробити необхідну частину роботи восени, взимку і навесні, щоб мати потрібні державі результати. Втримати максимальну змобілізованість наших партнерів заради боротьби за свободу і не дозволити нашому спільному ворогу розколоти глобальну продемократичну коаліцію", - підкреслив Зеленський.

Президент додав, що "цим ми і займаємося, ми всі - українці, європейці, всі люди світу, які цінують свободу".

Готовність України до зими

Як відомо, останнім часом Росія систематично атакує об'єкти критичної інфраструктури України.

За даними Офісу генпрокурора, за вісім місяців війни російські окупанти атакували об'єкти електроенергетики України 85 разів, із них 51 - у жовтні.

Найбільше ударів по об'єктах критичної інфраструктури завдано у Дніпропетровській області – 8, Львівській – 6, Вінницькій – 5, Сумській – 4, Харківській – 4 та у Києві – 4.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в газосховищах України достатньо газу, щоб пройти зиму.

Вас також можуть зацікавити новини: