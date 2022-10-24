Після масованих атак Росії на енергосистему України, обсяг добровільного скорочення витрат електроенергії в Україні становить 5-10%.
Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє РБК.
Кудрицький зазначив, що ця цифра не враховує віялові відключення.
"У різні дні різні регіони демонструють різні результати, але в цілому економія коливається від 5 до 10% в середньому", - сказав Кудрицький, зазначивши, що це без примусових відключень.
При цьому він додав, що важливо, щоб економили все - і у великих міських агломераціях, і в інших регіонах.
Атака Росії на енергосистему України:
Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури.
Мер столиці Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та області.
В офісі президента закликали українців з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.
11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.
11 жовтня глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли 10 жовтня пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.
Крім того, 11 жовтня, обстріли продовжилися. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.
15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. Значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.
17 жовтня, російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України. Було зафіксовано 5 ударів дронами в Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Дніпропетровській і Сумській областях. Сотні населених пунктів знеструмлені в результаті атаки.
18 жовтня 2022 року російські загарбники завдали три удари по об'єкту енергозабезпечення на лівому березі Києва, а також по об'єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі та об'єкту енергозабезпечення в Житомирі.
З 10 по 18 жовтня 408 об'єктів української інфраструктури зазнали ворожих атак і руйнувань.
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