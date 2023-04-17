Новий реактор працюватиме щонайменше 60 років

У Фінляндії через 18 років після початку будівництва почав регулярну роботу найбільший ядерний реактор Європи Olkiluoto 3 (OL3).

Про це повідомляє Reuters з посиланням на оператора атомної електростанції. Зазначається, що новий реактор працюватиме щонайменше 60 років і задовольнить близько 14% потреб Фінляндії в електроенергії.

Будівництво реактора потужністю 1,6 гігават (ГВт) розпочалося у 2005 році. Спочатку станцію мали відкрити через чотири роки, але запуск відклався через технічні проблеми.

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Атомна енергетика - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російський "Газпром" у травні минулого року припинив постачання газу до Фінляндії через відмову платити за російський газ у рублях.

Питання атомної енергетики у Європі залишається досить суперечливим через безпекові проблеми. Зокрема, Німеччина 15 квітня зупинила останні три діючі атомні електростанції в країні.

Нагадаємо, найбільша у Європі Запорізька атомна електростанція з березня 2022 року перебуває під контролем окупантів.

Також вона зазнає постійних обстрілів, що періодично призводить до знеструмлення станції. Це створює постійну загрозу аварії з радіаційними наслідками для всього світу.

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