Будівництво енергоблоку почалося 18 років тому.

На фінській атомній електростанції Олкілуото запускають на повну потужність третій енергоблок. Він почне регулярне вироблення електроенергії наступної ночі о 02:00 ночі.

Як повідомляє національна телерадіокомпанія Yle, електростанція була підключена до мережі в березні 2022 року і вже працювала на повну потужність.

Під час пробного запуску були перебої в роботі електростанції, і електроенергія вироблялася з різною потужністю через різні роботи з технічного обслуговування та випробувань. Тепер випробувальний етап закінчується і перебоїв в роботі станції більше не повинно бути.

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Реактор продовжить роботу на повній потужності в 1600 мегават (що значно більше за потужність першого і другого реакторів в 660 мегават і більше, ніж потужність будь-якого іншого реактора в Європі). Очікується, що після цього виробництво електроенергії буде ставати дедалі більш стабільним. Початок регулярного виробництва електроенергії на третьому енергоблоці не зробить роботу АЕС більш ризикованою, наголошують фахівці.

Олкілуото-3 - що відомо про ядерний реактор

Атомна електростанція Олкілуото експлуатується з 1978 року. У 1980 році до енергосистеми був підключений другий енергоблок. У 2005 стартувало будівництво третього, чия потужність в 2,5 рази перевищує потужність першого і другого реакторів.

Будівництво та введення в експлуатацію третього енергоблоку електростанції зайняли багато часу, в тому числі, через затримку проектних робіт.

Під час роботи енергоблоку у випробувальному режимі ціна на електроенергію в країні вже помітно знизилася. У довгостроковій перспективі ціни на електроенергію в Фінляндії можуть впасти ще нижче. На тлі завершення будівництва безлічі вітряних електростанцій і запуску Олкілуото-3 на повну в мережевій компанії Fingrid прогнозують, що у Фінляндії буде "найдешевша електроенергія в Європі".

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