Фінська компанія відмовилася платити рублями.

Російський "Газпром" зупинив постачання газу фінській компанії Gasum з 07:00 суботи, 21 травня.

Про це повідомляється на сайті компанія.

У п'ятницю, 20 травня, Gasum отримала відповідне повідомлення від "Газпром експорту".

"Імпорт природного газу з Росії за контрактом на поставку Gasum буде припинений в суботу, 21 травня о 07:00. Починаючи з 21 травня і в майбутньому літньому сезоні Gasum буде поставляти природний газ своїм споживачам з інших джерел через трубопровід Balticconnector (з'єднує Фінляндію і Естонію - УНІАН)", – заявили в компанії.

За словами гендиректора Gasum Міка Вільянена, компанія була готова до такого сценарію. За умови, що не буде збоїв в газотранспортній мережі, компанія зможе забезпечити всіх споживачів газом в найближчі місяці.

Вранці в суботу російські ЗМІ уточнили, що Росія дійсно припинила постачання газу.

Як писав УНІАН, Gasum відмовилася платити за російський газ рублями.

Раніше Росія припинила поставки газу в Польщу і Болгарію, які також відмовилися від оплати в рублях.

З 14 травня до Фінляндії більше не надходить електроенергія з Росії. Електроенергія з Росії становила близько 10% від загального споживання Фінляндії.

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