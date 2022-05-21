Російський "Газпром" зупинив постачання газу фінській компанії Gasum з 07:00 суботи, 21 травня.
Про це повідомляється на сайті компанія.
У п'ятницю, 20 травня, Gasum отримала відповідне повідомлення від "Газпром експорту".
"Імпорт природного газу з Росії за контрактом на поставку Gasum буде припинений в суботу, 21 травня о 07:00. Починаючи з 21 травня і в майбутньому літньому сезоні Gasum буде поставляти природний газ своїм споживачам з інших джерел через трубопровід Balticconnector (з'єднує Фінляндію і Естонію - УНІАН)", – заявили в компанії.
За словами гендиректора Gasum Міка Вільянена, компанія була готова до такого сценарію. За умови, що не буде збоїв в газотранспортній мережі, компанія зможе забезпечити всіх споживачів газом в найближчі місяці.
Вранці в суботу російські ЗМІ уточнили, що Росія дійсно припинила постачання газу.
Як писав УНІАН, Gasum відмовилася платити за російський газ рублями.
Раніше Росія припинила поставки газу в Польщу і Болгарію, які також відмовилися від оплати в рублях.
З 14 травня до Фінляндії більше не надходить електроенергія з Росії. Електроенергія з Росії становила близько 10% від загального споживання Фінляндії.
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