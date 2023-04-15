Агресор завдав ЗАЕС величезної шкоди, яку необхідно компенсувати.

НАЕК Енергоатом заявляє про рішення звернутися до Міжнародного арбітражного суду для відшкодування шкоди, заподіяної Росією ЗАЕС та іншим об'єктам енергетичної інфраструктури Запорізької області.

Як йдеться в повідомленні компанії, "Енергоатом" вручив представникам РФ повідомлення про відповідну суперечку, зазначивши при цьому, що агресор завдав ЗАЕС величезної шкоди, яку необхідно компенсувати.

У разі неможливості вирішення спору мирним шляхом, "Енергоатом" передасть відповідний спір міжнародному арбітражу.

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Юридичну підтримку компанії надав міжнародний юридичний радник Shearman & Sterling LLP.

Раніше ця юридична компанія вже брала участь в аналогічних справах проти РФ і має досвід у вирішенні складних інвестиційних арбітражних спорів.

Запорізька АЕС перебуває під окупацією російських військ з березня 2022 року.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція повністю контролюються російськими військами з березня 2022 року. Окупанти перетворили ЗАЕС на військову базу.

17 березня в Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що російські окупанти створили в Енергодарі нову катівню.

29 березня 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що сумнівається, що МАГАТЕ скоро забезпечить угоду щодо захисту ЗАЕС.

14 квітня 2023 року з'явилася інформація про те, що окупанти готуються блокувати персонал на Запорізькій АЕС.

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