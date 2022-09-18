За словами міского голови, зараз немає ефективних механізмів, як суттєво захистити громадян в окупації.

Опалювальний сезон в Мелітополі Запорізької області окупанти можуть взагалі не забезпечити через відсутність газу.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

"Опалювальний сезон, скоріше за все, в Мелітополі не буде проведений або, як мінімум, не розпочнеться вчасно. Це точно. Оскільки немає газу. Магістральний газопровід перебитий і немає можливості його полагодити через інтенсивні бойові дії. Окупанти кажуть, що вони ведуть якийсь газопровід, але це лише пропагандистська кампанія, бо в Бердянську газ зник на 2 місяці раніше, ніж в Мелітополі, і досі його там немає", - зазначив він.

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За словами мера, зараз немає ефективних механізмів, як суттєво захистити громадян в окупації.

"Ми можемо допомогти лише тим, що закликаємо до евакуації та до виїзду з тимчасово окупованої території", - наголосив Федоров.

Опалювальний сезон під час війни:

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