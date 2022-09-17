Якщо Луганщина буде деокупована до зими, громадянам не радитимуть одразу ж повертатися у свої населені пункти і домівки.

У разі швидкої деокупації Луганської області до зими не вдасться відновити систему теплопостачання.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Опалювальний сезон цієї зими на Луганщині не вдасться провести, особливо в тих містах, де протягом понад чотирьох місяців домівки потерпали від обстрілів", - наголосив Гайдай.

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Він наголосив, що російські війська знищили практично всю інфраструктуру в області. Також голова Луганської ОВА розповів, що евакуюватися з Луганщини можна двома шляхами – через Запорізьку область, а також через РФ і країни Балтії.

"У разі швидкої деокупації області проситимемо людей не повертатися надовго у свої населені пункти – навіть при відновленні теплових котлів, відремонтувати систему теплопостачання, розгорнуту по містах, до зими неможливо", - наголосив Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, Шмигаль розказав про підготовку до надскладної зими та сказав, що Україна вживає заходи для захисту енергетичних підстанцій і закуповує електрогенератори.

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