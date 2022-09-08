Очікуються різні сценарії проходження зими через військову агресію з боку РФ.

Міністерство енергетики України створило оперативний штаб із забезпечення моніторингу проходження енергетичними підприємствами осінньо-зимового періоду 2022/2023 років.

Про це повідомляє відомство, посилаючись на відповідний наказ.

Зазначається, що оперативний штаб створено з метою забезпечення постійного моніторингу основних показників роботи електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів під час проходження осінньо-зимового періоду.

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Крім того, штаб має на меті оперативне визначення ризиків та загроз порушення безпеки постачання електричної енергії споживачам у разі можливого дефіциту паливно-енергетичних ресурсів та/або доступних генеруючих потужностей та напрацювання відповідних рішень для оперативного реагування.

"Міністерство енергетики продовжує активну підготовку до опалювального сезону, створення оперативного штабу – одна з невід'ємних складових процесу. Цього року, враховуючи повномасштабну війну з РФ, ми опрацьовуємо різні сценарії проходження ОЗП, підготовка ведеться дуже серйозна", - цитує прес-служба першого заступника міністра енергетики Юрія Власенка.

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки масла, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Своєю чергою Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

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