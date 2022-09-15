В результаті повномасштабного вторгнення Росії чверть українських державних шахт тимчасово окуповані.

У найближчі два роки Україна буде розраховувати виключно на власний видобуток вугілля, попри те, що в результаті повномасштабного вторгнення Росії чверть українських державних шахт опинилися на тимчасово окупованій території.

Про це повідомило Міністерство енергетики, посилаючись на інформацію голови відомства Германа Галущенка за підсумками засідання пленуму ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості та засідання Ради голів Незалежної профспілки гірників України.

Учасники засідань обговорили особливості роботи галузі та логістики в умовах воєнного стану та приділили особливу увагу питанням забезпечення безпеки гірників.

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Галущенко зазначив, що після 24 лютого 1/4 державних шахт опинилися на тимчасово окупованій Росією території.

Міністр відзначив героїзм працівників, які, попри регулярні ворожі обстріли, щодня продовжують працювати в шахтах і забезпечувати постачання вугілля на підприємства теплової генерації.

Галущенко наголосив на важливості вугільної галузі, насамперед з точки зору забезпечення енергетичної безпеки країни в осінньо-зимовий період.

"Враховуючи агресію Росії, в тому числі на енергетичному фронті, найближчі два роки ми маємо розраховувати виключно на власний видобуток вугілля", - зазначив міністр.

Першочергове завдання, за словами міністра, забезпечити сталий видобуток, заробітні плати та безпеку працівників, технічне забезпечення та захист від техногенних катастроф.

Опалювальний сезон під час війни:

Міністерство енергетики України створило оперативний штаб щодо забезпечення моніторингу проходження енергетичними підприємствами осінньо-зимового періоду 2022/2023 років.

Наприкінці серпня уряд направив 1,4 млрд грн на закупівлю стратегічного запасу матрезервів для сталого проходження зими. Йдеться про обладнання з простим і швидким розгортанням і обслуговуванням.

14 вересня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Україна готується до надскладного опалювального сезону, накопичує газ, вугілля і деревину і закуповує електрогенератори.

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