Ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 10:10 за Києвом становила 80,62 долара за барель.

Ціни на нафту знижуються. Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на Лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:10 за Києвом у понеділок становить $80,61 за барель.

За матеріалами Investing, ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,79 (1,02%) до $76,38 за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів збільшилася на $1,43 (1,9%) до $77,17 за барель.

Ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 10:10 за Києвом становила 80,62 долара за барель. Ціна нафти марки WTI 13 листопада станом на 10:11 за Києвом становила $76,414 за барель.

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За підсумками всього минулого тижня Brent подешевшала на 4,1%, WTI – на 4,2%. Обидва сорти завершили в мінусі третій тиждень поспіль у зв'язку з побоюваннями ослаблення глобального попиту.

За останні три тижні Brent втратила 12% вартості на тлі "ведмежих" сигналів з Китаю, США та Європи, а також зниження премії за ризик, що закладалася трейдерами в ціну через конфлікт на Близькому Сході. Перебоїв у постачанні нафти з регіону, чого побоювався ринок, не сталося.

"У фокусі уваги на цьому тижні - звіти ОПЕК та МЕА, - йдеться в огляді ANZ Group Holdings. - Будь-які сигнали нестачі пропозиції на ринку можуть змінити настрій трейдерів, які розслабилися у зв'язку зі зниженням геополітичної невизначеності".

Що відбувається з цінами на нафту

Станом на 7 листопада 2023 року спостерігалося зниження ціни на нафту. Провідні експортери Саудівська Аравія та Росія підтвердили свою прихильність додатковому добровільному скороченню поставок нафти до кінця року.

Експорт російської нафти злетів до чотиримісячного максимуму. Повідомлялося, що поставки залишаються високими всього за кілька тижнів до зустрічі групи виробників нафти ОПЕК+ у Відні 26 листопада.

Станом на 9 листопада 2023 року ціни на нафту впали до тримісячного мінімуму.

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