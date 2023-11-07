Ціна нафти еталонної марки Brent станом на 10:11 за Києвом становила 83,94 долара за барель.

Ціна на нафту Brent впала на 92 центи, або 1,08%, до $84,26 за барель до 07:14 за Гринвічем, трохи відновившись після падіння на $1 раніше, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні $79,95 за барель, що на 87 центів, або 1,08%.

Як повідомляє Reuters, обидва еталонні індекси зросли приблизно на 30 центів у понеділок після того, як провідні експортери Саудівська Аравія та Росія підтвердили свою прихильність додатковому добровільному скороченню поставок нафти до кінця року.

Як йдеться в матеріалі, "ціни на нафту впали на 1% нівелювавши більшу частину зростання за 6 листопада, оскільки змішані економічні дані другого за величиною споживача нафти в світі Китаю і побоювання з приводу зимового попиту компенсували вплив Саудівської Аравії і Росії, що продовжують скорочення видобутку".

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"Експортні дані Китаю можуть виявитися гіршими, ніж очікувалося, але внутрішній попит, можливо, зростає", - сказав аналітик CMC Markets з Шанхаю Леон Лі.

"Очікування скорочення видобутку нафти китайськими нафтопереробними заводами в період з листопада по грудень можуть обмежити попит на нафту і посилити зниження цін. На ціни також вплинули побоювання, що тепліша, ніж очікувалося, зима може обмежити попит на енергію та пальне", - йдеться в матеріалі.

За матеріалами Investing, ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 10:11 за Києвом становила 83,94 долара за барель. Ціна нафти марки WTI 7 листопада станом на 10:16 за Києвом становила $79,66 за барель.

Що відбувається з цінами на нафту

27 вересня 2023 року ціна на нафту наблизилася до $95 за барель. Аналітики прогнозують скорочення запасів нафти на 320 тис.барелів, бензину – на 120 тис. барелів, дистилятів – на 1,3 млн барелів.

Дефіцит поставок змінив ціни на нафту. Ціна на нафту еталонної марки Brent 25 вересня 2023 року становила 92,34 долара за барель. На той момент інвестори зосередилися на більш жорстких перспективах поставок після того, як Москва ввела тимчасову заборону на експорт палива, зберігаючи при цьому обережність щодо подальшого підвищення ставок, яке може послабити попит.

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