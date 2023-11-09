Ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 10:29 за Києвом становила 80,12 долара за барель.

На тлі побоювань з приводу зниження попиту в США та Китаї, ціни на нафту впали більш ніж на 2% до найнижчого рівня за останні три місяці.

Як повідомляє Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent опустилися на 2,07 дол, або 2,5%, до 79,54 дол за барель. Нафта WTI втратила в ціні 2,04 долара, або 2,6%, до 75,33 долара. Досягнуто найнижчого рівня цін з середини липня.

За матеріалами Investing, ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 10: 29 за Києвом становила 80,12 долара за барель. Ціна нафти марки WTI 9 листопада станом на 10:31 за Києвом становила $75,84 за барель.

Відео дня

Як йдеться в матеріалі Reuters, "на ціни впливає те, що минулого тижня запаси сирої нафти в США зросли майже на 12 мільйонів барелів".

"Обвал цін, який ми спостерігаємо, відображає дві речі: побоювання, що світова економіка наткнеться на цегляну стіну на основі даних з Китаю, а також відчуття впевненості в тому, що війна в Ізраїлі і Секторі Гази не вплине на пропозицію", - сказав Філ Флінн, аналітик Price Futures Group.

"Ринок явно менше стурбований потенційними перебоями в поставках з Близького Сходу і замість цього зосереджений на пом'якшенні балансу", - відзначають аналітики ING Уоррен Паттерсон і Єва Мантей в записці для клієнтів, маючи на увазі умови поставок сирої нафти.

Що відбувається з цінами на нафту

27 вересня 2023 року ціна на нафту наблизилася до $95 за барель. Аналітики прогнозували скорочення запасів нафти на 320 тис.барелів, бензину – на 120 тис. барелів, дистилятів – на 1,3 млн барелів.

Станом на 7 листопада 2023 року скорочення поставок не зупинило зниження ціни на нафту. Обидва еталонні індекси зросли приблизно на 30 центів після того, як провідні експортери Саудівська Аравія і Росія підтвердили свою прихильність додатковому добровільному скороченню поставок нафти до кінця року.

Вас також можуть зацікавити новини: