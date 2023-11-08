Поставки залишаються високими лише за кілька тижнів до зустрічі групи виробників нафти ОПЕК+ у Відні 26 листопада.

Агресор відправляє російську нафту через свої порти зі швидкістю, близькою до найвищої за останні чотири місяці.

Як йдеться в матеріалі Bloomberg , "близько 3,48 мільйона барелів сирої нафти на день було відправлено з російських портів за чотири тижні до 5 листопада".

"Поставки залишаються високими лише за кілька тижнів до зустрічі групи виробників нафти ОПЕК+, очолюваної Росією та Саудівською Аравією, у Відні 26 листопада, щоб встановити цільові показники видобутку на першу половину наступного року", - йдеться в статті.

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Як пише автор матеріалу: "Морські поставки нафти з Росії мало змінилися за чотири тижні до 5 листопада і становили 3,48 млн барелів на добу. Середній чотиритижневий показник зростає 14-й тиждень поспіль, досягнувши нового максимуму за період з початку січня".

Загальні нафтогазові доходи Москви в жовтні злетіли до найвищого рівня з квітня 2022 року завдяки високим цінам на нафту і паузі в державному субсидуванні нафтопереробних підприємств.

За звітний період до 5 листопада в Китай відправили 1,1 млн барелів на добу, в Індію - 1,12 млн. Поставки в Болгарію становили в середньому близько 104 тис барелів на добу, в Туреччину - доставили 443 тис. ще близько 103 тис барелів на добу припало на "невідомі напрямки", і велика частина цих вантажів проходить через Суецький канал.

За прогнозами аналітичної компанії Kpler, морські відвантаження російської нафти в листопаді можуть зрости на 200 тис барелів на добу в порівнянні з жовтнем, досягнувши рекордних значень з травня цього року.

Ситуація з російською нафтою

У вересні 2023 року повідомлялося про те, що Росія навчилася обходити санкції на нафту і газ, а європейці бояться їх посилювати.

Financial Times писав про те, що Росія навчилася обходити стелю цін на нафту. За інформацією видання три чверті поставок російської нафти в серпні здійснювалися без західних страховок, які є головним важелем впливу на дотримання стелі цін $60 за барель.

У жовтні 2023 року США ввели санкції проти власників танкерів за перевезення російської нафти за цінами вище граничного рівня.

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