Берлін занадто сильно залежить від газової генерації.

Ціни на електроенергію в Німеччині на рік уперед впали до найнижчого рівня з початку січня. Це сталося на тлі зниження ф'ючерсів на газ, що підкреслює залежність країни від цього виду палива.

Видання Bloomberg пише, що німецькі ф'ючерси на електроенергію на 2026 рік впали приблизно на 14% з піку, досягнутого минулого тижня.

Переважно це пов'язано зі зниженням цін на газ, спричиненим спекуляціями з приводу переговорів за посередництва США про припинення війни в Україні та їхнього потенційного впливу на постачання палива. Річ у тім, що в Німеччині базова генерація більшою мірою залежить від газових електростанцій.

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Європейські країни докладають усіх зусиль, щоб знизити вартість електроенергії, відв'язавши її від вартості газу. Розвиток відновлюваної енергетики - один зі способів домогтися цього.

Однак газ, як і раніше, залишається основним механізмом ціноутворення, і різкі рухи ринку підкреслюють, наскільки важливий цей вид палива для енергетичного балансу Європи. Німеччина стала ще більш залежною від газу після закриття останньої атомної станції 2023 року.

Ціни на газ у Європі - останні новини

10 лютого ціни на газ у Європі злетіли до найвищого рівня за останні два роки. На цьому тлі Брюссель розглядає можливість тимчасового обмеження цін на газ у ЄС.

Уже 17 лютого ціни на газ у Європі впали до найнижчого рівня за останні три тижні - приблизно 50 євро за мегават-годину.

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