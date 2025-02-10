На європейські країни насуваються морози, що може погіршити ситуацію.

Європа на порозі чергової енергетичної кризи. Ціни на газ злетіли до найвищого рівня за останні два роки.

Видання Bloomberg пише, що газові сховища стрімко виснажуються, і чим нижче падають запаси, тим складніше їх поповнювати. Ціни на літній період настільки високі, що енергетичним компаніям невигідно зберігати паливо.

Бенчмарк ф'ючерси на газ підскочили в понеділок, 10 лютого, на 5,4% до 58,75 євро за мегават-годину. Це найвищий показник із лютого 2023 року. Водночас європейські сховища заповнені менш ніж наполовину - це найнижчий рівень для цієї пори року з 2022 року.

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"Швидке виснаження запасів підкреслює крихкість європейської пропозиції", - каже аналітик Патрісіо Альварес. "Втрата більшої частини російських поставок за останні три роки зробила європейські газові ринки більш сприйнятливими до цінових потрясінь у відповідь на короткострокові перебої, попит на СПГ в Азії та зміни погоди".

Згідно зі щомісячним прогнозом ICIS, споживання газу в Європі цього місяця зросте на 17% порівняно з минулим роком, що буде зумовлено попитом на газ з боку населення і комерційних організацій, а зима ще не закінчилася. Найближчими днями на північному заході Європи очікується похолодання, що може ще більше підвищити попит на опалення, ще більше виснажити запаси і підстьобнути ціни.

"Зросли не тільки ціни на перший місяць, а й календарні ціни на 2026-2027 роки", - говорить головний аналітик Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен.

Майбутній літній сезон технічного обслуговування в Норвегії також може обмежити поставки в той час, коли ринок і так уже напружений. Трейдери також уважно стежать за впливом мит США і можливими заходами у відповідь, які можуть призвести до подорожчання імпорту ЗПГ, а також за дискусіями щодо поставок з Росії, оскільки деякі країни Центральної Європи вимагають відновлення транзиту російського газу через Україну.

"Що довше ціни на газ залишатимуться високими, то ймовірнішим стане повернення російського транзиту через Україну", - каже європейський стратег з енергетики з Rabobank Флоренс Шміт.

Голландські ф'ючерси до 12:33 в Амстердамі торгувалися на 4,6% вище, по 58,27 євро за мегават-годину.

Зупинка транзиту російського газу через Україну - останні новини

Україна з 1 січня 2025 року припинила транзит російського газу, що викликало обурення в окремих європейських країнах, як Словаччина, Угорщина, Австрія.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і зовсім заявив, що Україна ніколи не стане членом НАТО і матиме проблеми зі вступом до Євросоюзу. Крім того, він назвав Зеленського ворогом словаків.

Зі свого боку видання Financial Times писало, що європейські чиновники обговорюють, чи варто відновити транзит російського газу в ЄС у рамках потенційного врегулювання війни в Україні. Нібито цей крок знизить ціну на енергоносії.

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