Європа на порозі чергової енергетичної кризи. Ціни на газ злетіли до найвищого рівня за останні два роки.
Видання Bloomberg пише, що газові сховища стрімко виснажуються, і чим нижче падають запаси, тим складніше їх поповнювати. Ціни на літній період настільки високі, що енергетичним компаніям невигідно зберігати паливо.
Бенчмарк ф'ючерси на газ підскочили в понеділок, 10 лютого, на 5,4% до 58,75 євро за мегават-годину. Це найвищий показник із лютого 2023 року. Водночас європейські сховища заповнені менш ніж наполовину - це найнижчий рівень для цієї пори року з 2022 року.
"Швидке виснаження запасів підкреслює крихкість європейської пропозиції", - каже аналітик Патрісіо Альварес. "Втрата більшої частини російських поставок за останні три роки зробила європейські газові ринки більш сприйнятливими до цінових потрясінь у відповідь на короткострокові перебої, попит на СПГ в Азії та зміни погоди".
Згідно зі щомісячним прогнозом ICIS, споживання газу в Європі цього місяця зросте на 17% порівняно з минулим роком, що буде зумовлено попитом на газ з боку населення і комерційних організацій, а зима ще не закінчилася. Найближчими днями на північному заході Європи очікується похолодання, що може ще більше підвищити попит на опалення, ще більше виснажити запаси і підстьобнути ціни.
"Зросли не тільки ціни на перший місяць, а й календарні ціни на 2026-2027 роки", - говорить головний аналітик Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен.
Майбутній літній сезон технічного обслуговування в Норвегії також може обмежити поставки в той час, коли ринок і так уже напружений. Трейдери також уважно стежать за впливом мит США і можливими заходами у відповідь, які можуть призвести до подорожчання імпорту ЗПГ, а також за дискусіями щодо поставок з Росії, оскільки деякі країни Центральної Європи вимагають відновлення транзиту російського газу через Україну.
"Що довше ціни на газ залишатимуться високими, то ймовірнішим стане повернення російського транзиту через Україну", - каже європейський стратег з енергетики з Rabobank Флоренс Шміт.
Голландські ф'ючерси до 12:33 в Амстердамі торгувалися на 4,6% вище, по 58,27 євро за мегават-годину.
Зупинка транзиту російського газу через Україну - останні новини
Україна з 1 січня 2025 року припинила транзит російського газу, що викликало обурення в окремих європейських країнах, як Словаччина, Угорщина, Австрія.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і зовсім заявив, що Україна ніколи не стане членом НАТО і матиме проблеми зі вступом до Євросоюзу. Крім того, він назвав Зеленського ворогом словаків.
Зі свого боку видання Financial Times писало, що європейські чиновники обговорюють, чи варто відновити транзит російського газу в ЄС у рамках потенційного врегулювання війни в Україні. Нібито цей крок знизить ціну на енергоносії.