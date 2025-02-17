М'яка погода і зростання морського імпорту сприяють ослабленню хвилі занепокоєння в Європі.

Ціни на газ у Європі тримаються поблизу найнижчого рівня за останні три тижні. Падіння відбулося на тлі ослаблення після бурхливого початку 2025 року.

Видання Bloomberg пише, що ф'ючерси на газ у понеділок, 17 лютого, торгувалися поблизу позначки 50 євро за мегават-годину, після того як минулого тижня вони досягли дворічного максимуму.

Останніми тижнями ціни в Європі зростали, оскільки через холодну погоду запаси газу в сховищах швидше витрачалися, що викликало побоювання, що трейдери не зможуть отримати достатньо газу для поповнення цього літа. Однак переговори на рівні ЄС про можливе пом'якшення вимог до сховищ допомогли ліквідувати деякі побоювання.

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Наразі цьому сприяє і погода: очікується, що найближчими днями температура на північному заході підніметься вище сезонних значень. Імпорт скрапленого природного газу в Європу останнім часом також збільшився, що допомогло уповільнити використання запасів.

Аналітики Rystad Energy очікують зниження запасів палива в європейських підземних сховищах приблизно до 43 мільярдів кубометрів, що відповідає рівню заповнення 39%, а потім відновлення до 48 мільярдів кубометрів, або 43%, наприкінці опалювального сезону.

Крім того, адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на якнайшвидшому припиненні війни в Україні, що підвищує очікування того, що хоча б частина транзиту російського газу може відновиться. Укладення будь-якої угоди, найімовірніше, займе кілька місяців.

Ціни на газ у Європі - останні новини

Європейські чиновники обговорюють, чи слід відновити продаж російського трубопровідного газу в ЄС у рамках потенційного врегулювання війни в Україні.

Крім того, 10 лютого ціни на газ у Європі злетіли до найвищого рівня за останні два роки. На цьому тлі Брюссель розглядає можливість тимчасового обмеження цін на газ у ЄС.

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