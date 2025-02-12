Пропозиція викликала негативну реакцію з боку промисловості.

Брюссель розглядає можливість тимчасового обмеження цін на газ у Європейському Союзі, які останнім часом досягли рекордних рівнів порівняно зі США. Цього тижня ціни на "блакитне паливо" в Європі були найвищими за останні два роки.

Видання Financial Times пише, що газ у Європі в три-чотири рази дорожчий, ніж у США, що створює серйозні перешкоди для європейських компаній.

За словами джерел, Єврокомісія розглядає можливість введення ліміту в рамках обговорення стратегічного документа щодо "чистої промислової угоди". У документі мають бути викладені способи підтримки важкої промисловості ЄС, оскільки підприємствам доводиться боротися з численними проблемами, включно з агресивними торговельними заходами президента США Дональда Трампа й амбітним переходом ЄС на "зелені" технології.

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Переговори про механізми обмеження цін, хоча й перебувають на ранній стадії, викликали відповідну реакцію з боку промислових груп, які застерігають від підриву "довіри" до європейського ринку.

Уперше ЄС запропонував запровадити аналогічний ліміт 2022 року, у розпал енергетичної кризи. Обмеження так і не застосували, оскільки ціни залишалися нижчими за позначку в 180 євро за мегават-годину.

Два високопоставлені чиновники ЄС заявили, що плани також включатимуть заходи щодо запобігання підвищенню цін на газ трейдерами влітку, коли європейські країни запасаються паливом напередодні зими.

Один із дипломатів ЄС сказав, що деякі країни, найімовірніше, будуть "неохоче" ставитися до введення обмеження цін. Німеччина і Нідерланди були серед країн, які виступали проти попереднього обмеження.

"Європі слід зосередитися на придбанні достатньої кількості енергії для роботи промисловості та опалення будинків", - сказав колишній державний секретар Норвегії з питань енергетики Амунд Вік. "Встановлення граничних цін на оптовому ринку не вирішить цю проблему, коли основна проблема полягає в нестачі енергії".

Газ у Європі - останні новини

Україна минулого тижня різко збільшила імпорт газу з ЄС минулого тижня через російські ракетні удари. Київ тільки 9 лютого імпортував 16,3 млн куб. м "блакитного палива", з яких зі Словаччини 7,3 млн куб. м. При цьому ціни на газ злетіли.

На цьому тлі прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив перекрити постачання газу в Україну, як покарання за припинення транзиту російського газу в Європу.

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