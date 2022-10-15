Згідно із заявою PERN, не було жодних ознак того, що мало місце втручання третіх осіб.

Польський трубопровідний оператор PERN заявив про відновлення перекачування сирої нафти пошкодженим трубопроводом "Дружба".

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті PERN.

"Технічні служби PERN в суботу відновили повну функціональність пошкодженого трубопроводу, яким сира нафта доставлялася німецьким клієнтам компанії", – інформує оператор.

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Також в компанії зауважили, що причини, що призвели до витоку на одній з ліній газопроводу, з'ясовуються.

"Наразі діяльність служб PERN зосереджена на розчищенні території та відновленні її до первісного стану", – додали в PERN.

Аварія на нафтопроводі "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" є найбільшим у світі нафтопроводом і основним маршрутом, яким сира нафта потрапляє до Німеччини. Його загальна протяжність становить близько 5200 км. Маршрут нафтопроводу проходить від Росії до Білорусі, де розгалужується на дві лінії: північну (Білорусь, Польща і Німеччина) і південну (Україна, Чехія, Словаччина та Угорщина).

Польща ввечері 11 жовтня виявила витік на одній з ліній нафтопроводу "Дружба".

Згідно із заявою PERN, не було жодних ознак того, що мало місце втручання третіх осіб.

У червні росЗМІ писали, що у Росії в Брянській області нібито намагалися підірвати нафтопровід "Дружба".

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