Польський трубопровідний оператор PERN заявив про відновлення перекачування сирої нафти пошкодженим трубопроводом "Дружба".
Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті PERN.
"Технічні служби PERN в суботу відновили повну функціональність пошкодженого трубопроводу, яким сира нафта доставлялася німецьким клієнтам компанії", – інформує оператор.
Також в компанії зауважили, що причини, що призвели до витоку на одній з ліній газопроводу, з'ясовуються.
"Наразі діяльність служб PERN зосереджена на розчищенні території та відновленні її до первісного стану", – додали в PERN.
Аварія на нафтопроводі "Дружба"
Нафтопровід "Дружба" є найбільшим у світі нафтопроводом і основним маршрутом, яким сира нафта потрапляє до Німеччини. Його загальна протяжність становить близько 5200 км. Маршрут нафтопроводу проходить від Росії до Білорусі, де розгалужується на дві лінії: північну (Білорусь, Польща і Німеччина) і південну (Україна, Чехія, Словаччина та Угорщина).
Польща ввечері 11 жовтня виявила витік на одній з ліній нафтопроводу "Дружба".
Згідно із заявою PERN, не було жодних ознак того, що мало місце втручання третіх осіб.
У червні росЗМІ писали, що у Росії в Брянській області нібито намагалися підірвати нафтопровід "Дружба".