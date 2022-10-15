Перекачування нафти по російському трубопроводу" Дружба " відновлено після аварії / фото ua.depositphotos.com

Польський трубопровідний оператор PERN заявив про відновлення перекачування сирої нафти пошкодженим трубопроводом "Дружба".

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті PERN.

"Технічні служби PERN в суботу відновили повну функціональність пошкодженого трубопроводу, яким сира нафта доставлялася німецьким клієнтам компанії", – інформує оператор.

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Також в компанії зауважили, що причини, що призвели до витоку на одній з ліній газопроводу, з'ясовуються. 

"Наразі діяльність служб PERN зосереджена на розчищенні території та відновленні її до первісного стану", – додали в PERN. 

Аварія на нафтопроводі "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" є найбільшим у світі нафтопроводом і основним маршрутом, яким сира нафта потрапляє до Німеччини. Його загальна протяжність становить близько 5200 км. Маршрут нафтопроводу проходить від Росії до Білорусі, де розгалужується на дві лінії: північну (Білорусь, Польща і Німеччина) і південну (Україна, Чехія, Словаччина та Угорщина). 

Польща ввечері 11 жовтня виявила витік на одній з ліній нафтопроводу "Дружба"

Згідно із заявою PERN, не було жодних ознак того, що мало місце втручання третіх осіб.

У червні росЗМІ писали, що у Росії в Брянській області нібито намагалися підірвати нафтопровід "Дружба".

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