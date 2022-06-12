Повідомляється, що у результаті вибухів трубопровід не пошкодило.

У Росії в Брянській області спробували підірвати нафтопровід "Дружба".

За даними росЗМІ, невідомі встановили три саморобні вибухові пристрої.

"Рано вранці 11 червня недалеко від селища Гулівка, в 40 кілометрах до кордону з Україною, прогриміли три вибухи – тоді ж спрацював сигнал про втрату зв'язку із засувкою трубопроводу. За попередніми даними, це були безоболонкові вибухові пристрої", – пише російський Telegram-канал Baza.

Повідомляється, що одним з вибухів пошкодило трансформаторну підстанцію з енергоблоком засувки нафтопроводу. Ще один вибух стався в місці, де прокладений кабель – там залишилася воронка 40 на 20 см. Третій вибух пошкодив протипідкопну трубу (додатковий засіб захисту, який заривають в землю на режимних об'єктах), залишивши воронку 40 на 60 сантиметрів.

"Сам трубопровід "Дружба" не постраждав, проте протипідкопна труба і підстанція виявилися пошкоджені, а також був знеструмлений енергоблок управління засувкою, – йдеться у повідомленні. – Розливу нафтопродуктів вдалося уникнути – з 24 лютого трубопровід законсервований, але всередині знаходиться дизельне паливо".

Тим часом прес-служба російської "Транснафти" повідомляє, що нафтопровід "Дружба" працює у штатному режимі: "Прокачування нафти в Європу йде за графіком по обох гілках".

Нагадаємо, цього ж дня вранці вибухи прогриміли і в окупованому Бердянську Запорізької області.

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