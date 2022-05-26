Угорщина вирішила, що в них настав такий зірковий час, коли вони можуть вимагати все, що завгодно, вважає Зеркаль.

Будапешт скористався війною Росії проти України, фактично вдаючись до шантажу ЄС. Проте в України є свій важіль впливу на Угорщину.

Про це заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

"Їхній апетит (Угорщини - ред.) по фондам ЄС зростає щодня. І вони вирішили, що в них настав такий зірковий час, коли вони можуть вимагати все, що завгодно, аби тільки не зруйнувати європейську єдність", - обурилася Зеркаль.

Європейській комісії довелося вносити зміни до своєї політики і дозволити здійснювати інвестиції, використовувати європейські кошти навіть на побудову нового нафтопроводу, не говорячи вже про переобладнання нафтопереробних заводів, додала вона.

"В руках України є прекрасний важіль – це нафтопровід "Дружба", - сказала Зеркаль, додавши, до Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу "Дружба", з якою може "щось статися".

"І, на мій погляд, дуже би доречно було, якщо би з ним щось сталося (нафтопроводом). Але, знову-таки, це в руках уряду і президента – вирішувати політичні питання, чи дійсно ми хочемо говорити з Орбаном тією мовою, яку він розуміє і яку він нав’язує ЄС, чи ми ще не готові до цього", - наголосила Зеркаль.

Уряд Орбана всіляко гальмує наступний пакет санкцій проти Росії, у якому йдеться про поступову відмову Заходу від споживання російських енергоресурсів.

Будапешт стверджує, що у країни наразі немає таких потужностей, щоб відмовлятися від російського газу, і вимагає від блоку їх забезпечити.

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