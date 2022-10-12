Наразі причини пошкодження труби невідомі.

Польща ввечері 11 жовтня виявила витік на одній з ліній нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє польський оператор PERN.

Наразі причини пошкодження труби невідомі.

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Місце пошкодження розташовано приблизно за 70 кілометрів від Плоцька. Зазначається, що пошкоджена лінія, яка постачає нафту до Німеччини. Водночас інша нитка працює без змін.

Оператор заявив, що причини розгерметизації нафтопроводу поки невідома. На місці працюють екстрені служби.

Як відомо, трубопровід "Дружба" є основним маршрутом, яким сира нафта потрапляє до Німеччини.

Нафтопровід "Дружба"

Як відомо, нафтопровід "Дружба" - є найбільшим у світі нафтопроводом. Його загальна протяжність становить близько 5200 км. Маршрут нафтопроводу проходить від Росії до Білорусі, де розгалужується на дві гілки: північну (Білорусь, Польща та Німеччина) і південну (Україна, Чехія, Словаччина та Угорщина).

У червні росЗМІ писали, що у Росії в Брянській області спробували підірвати нафтопровід "Дружба".

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