Потрібно оформити два звернення – до колишнього постачальника та регулятора.

Частина споживачів досі не повернула переплату за природний газ ще за травень 2022 року. Тоді майже 9 мільйонів українців несподівано для себе автоматично змінили постачальника. Замість 17 приватних регіональних газзбутів ресурс почав постачати державний "Нафтогаз". А згодом до держкомпанії перейшли ще 1,3 млн домогосподарств.

Так, багато українців про зміну постачальника дізналися запізно. Тому за травень 2022 року сплатили старому постачальнику. Хоча мали б уже "Нафтогазу". Автоматично переплату ніхто не повернув. Людям пропонували писати листи до газзбутів з вимогою повернути гроші. Але деяким споживачам кошти досі не повернули. Однак існує механізм, який допоможе це зробити, пише "ГазПравда".

Зазначається, що регулятор радив споживачамдотримуватись певної інструкції. Спочатку потрібно написати газзбуту, потім – Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Однак люди писали одразу до комісії, не звертаючись перед тим до газзбуту. Однак без заяви до газзбуту в регулятора "відсутня можливість вжити дієвих заходів в поверненні споживачу переплати".

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А от якщо побутовий споживач перед тим звернувся із відповідною письмовою заявою до газзбуту, але той не повернув переплату, НКРЕКП рекомендує писати звернення вже до них.

Як оформити заяву до газзбуту

Насамперед треба на сайті дізнатися адресу попереднього постачальника газу. Далі потрібно вказати власні дані й переходити до суми переплати, обов’язково вказати свій особовий рахунок з 9 цифр. Знайти його можна в платіжках за газ. Потім вказуєте дані свого рахунку в банку. Якщо такого немає, це додаткова проблема.

Вказано, що не менш важливим є перелік документів, копії яких необхідно додати до заяви: довідку з банку з реквізитами рахунку, на який треба повернути переплату; копії ідентифікаційного коду та документа, що посвідчує особу (зазвичай, це паспорт). Крім того, зазвичай газзбути вимагали ще й фото квитанції про оплату за травень 2022 року.

Заява до НКРЕКП

Тут просто слід вказати свої дані, а от із додатком – складніше. Комісія просить надіслати їй копію документа, який підтверджує отримання постачальником заяви споживача про повернення переплати. Тобто першу заяву до газзбуту слід надсилати так званим рекомендованим листом – з повідомленням про вручення від пошти. Копію цього повідомлення й треба додати до листа регулятору. Ще варіант – особисто принести оригінал заяви в канцелярію газзбуту.

Тарифи на газ

В кінці квітня ГК "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік, керуючись діючим мораторієм на підняття цін. Кубометр газу для клієнтів компанії й надалі коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ).

Водночас усі 12 постачальників, що наразі присутні на ринку, оприлюднили свої річні тарифи на газ для побутових споживачів. Йдеться про ціни на природній газ, що будуть діяти до квітня 2025 року. Як і в два попередні сезони, вартість газу для населення не зросте.

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