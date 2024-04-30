Мінімальна вартість складає 7,70 за кубометр блакитного палива.

Усі 12 постачальників, що наразі присутні на ринку, оприлюднили свої річні тарифи на газ для побутових споживачів. Йдеться про ціни на природній газ, що будуть діяти до квітня 2025 року. Про це пише "ГазПравда".

Зазначається, що як і в два попередні сезони, вартість газу для населення не зросте. Свої річні пропозиції газопостачальні компанії не змінили. Залежно від постачальника, вартість кубометра блакитного палива коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн.

Водночас два невеликих постачальника ("Еру Людям" і "Галнафтогаз") на своїх сайтах як кінцеву дату дії річної ціни вказали серпень 2024 року, а не квітень 2025-го.

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Варто зазначити, що переважна кількість українських побутових споживачів (98%, або 12 млн домогосподарств) наразі є клієнтами ГК "Нафтогаз України", яка залишила тариф на рівні 7,96 грн ще на рік.

Тарифи для населення

Заступник міністра енергетики Микола Колесник висловився про можливе підвищення тарифів на світло для населення. Він зазначив, що у 2023 році таке рішення дало змогу збалансувати енергосистему та провести ремонти.

26 квітня Кабінет міністрів затвердив продовження пільгової ціни на електроенергію для населення на рівні 2 гривні 64 копійки за кіловат до кінця травня 2024 року.

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