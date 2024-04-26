Справа не тільки в пошуку нового палива: газові трейдери шукають варіанти зберігання газу, якщо влітку запаси в Європі досягнуть рекордних для цієї пори року рівнів.

Транзит через Україну - один із найбільших ризиків для поставок природного газу в Європу наступної зими. Наприкінці 2024 року спливає термін дії п'ятирічної угоди, яка регулює постачання російського газу через територію сусідньої країни.

Хоча війна між двома країнами унеможливила продовження дипломатичних угод, деякі надії на можливість укладення комерційних угод залишалися, пише Bloomberg.

Ці надії були підірвані на конференції Flame в Амстердамі на початку цього тижня, коли представник українського оператора газотранспортної системи відкинув можливість переговорів між трейдерами щодо російських поставок. Він заявив, що на аукціон не виставлятимуть потужності.

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Поставки через Україну невеликі - на рік через країну проходить лише близько 15 мільярдів кубометрів російського газу, оскільки Москва обмежила основний обсяг у 2022 році.

Але, за словами одного з місцевих трейдерів, цього достатньо, щоб забезпечити енергією Нідерланди протягом шести найхолодніших місяців на рік. Транзит через Україну - один із двох маршрутів, які залишилися, для поставок російського газу в Європу.

І справа не тільки в пошуку нового палива: газові трейдери шукають варіанти зберігання газу, якщо влітку запаси в Європі досягнуть рекордних для цієї пори року рівнів.

Хоча Україна має найбільші запаси, ніж будь-яка інша країна на континенті на захід від Росії, постійні атаки на її енергетичну інфраструктуру збільшують ймовірність того, що паливо буде знищено.

Майже через два роки після початку війни трейдери все ще перебувають у стані підвищеної готовності, очікуючи також можливих ознак перебоїв у роботі нових проєктів зі скраплення природного газу США і Катару. Це занепокоєння проявляється як на ринку ф'ючерсів, так і на ринку опціонів, де екстремальна волатильність цін стала нормою.

СПГ може послабити занепокоєння в таких країнах, як Німеччина, Нідерланди і навіть Велика Британія, де інвестиції в нові термінали забезпечують ширший доступ до глобального пулу.

Але для Австрії та Словаччини, які не мають виходу до моря і які, як і раніше, отримують більшу частину палива традиційним маршрутом з Росії через Україну, енергетична криза - і пов'язаний з нею інфляційний тиск - далека від завершення.

Російський газ у Європі - деталі

У Європі наростає невдоволення через те, що Франція нарощує обсяги платежів Росії за газ, у той час, як президент Еммануель Макрон голосно заявляє про свою підтримку України, пише Politico.

Згідно з даними, проаналізованими дослідницьким центром у галузі енергетики та чистого повітря (CREA), у перші три місяці 2024 року постачання скрапленого природного газу з Росії до Франції збільшилися більше, ніж у будь-яку іншу країну ЄС порівняно з минулим роком.

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