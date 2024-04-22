У квітні переробка на російських НПЗ в середньому становила близько 5,23 млн барелів на добу.

Російська нафтопереробка наблизилась до 11-місячного мінімуму через атаки українських БПЛА та повені.

Як повідомляє видання Bloomberg, РФ переробляла 5,22 млн барелів нафти на день з 11 по 17 квітня. Це приблизно на 10 тис барелів на день, або на 0,2%, нижче середнього показника за попередні сім днів.

Більшість основних об'єктів росіян, які зазнали шкоди, у період з 11 по 17 квітня працювали на рівнях, близьких до попереднього середньотижневого показника, однак це не виправило негативного тренду.

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Загалом, у квітні переробка на російських НПЗ в середньому дорівнювала близько 5,23 млн барелів на добу: це є найнижчий рівень з травня минулого року. Через удари по НПЗ Росія навіть була вимушена звернутись до Казахстану з проханням надати їй 100 тис т бензину.

Зупинка Орського НПЗ - що відомо

Нагадаємо, 5 квітня в російському місті Орськ, розташованому в Оренбурзькій області, стався прорив дамби, через що місцева влада була вимушена почати евакуацію населення.

Через прорив дамби постраждав Орський НПЗ – один із головних нафтопереробних заводів Росії. Він був вимушений зупинити свою роботу заради уникнення екологічних ризиків та з метою дотримання техніки безпеки. Пізніше повідомлялось, що НПЗ відновив випуск палива.

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