Перший енергоблок Хмельницької атомної електростанції підключений до енергомережі, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.
"О 13:53 перший блок нашої АЕС під’єднаний до єдиної електромережі України. Енергосистема України оговтується від атак ворога", - повідомив він.
Гамалій додав, що розпочинається підключення споживачів до мережі.
Атаки росіян на енергетичну систему України
Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом російські війська випустили близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено.
На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних станціях через обстріли спрацював аварійний захист, у зв’язку з цим всі енергоблоки цих АЕС були відключені.
У НАЕК "Енергоатом" наголошували, що через відключення всіх українських АЕС існує реальна небезпека ядерної та радіаційної катастрофи.