23 листопада на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС через обстріли спрацював аварійний захист, у зв’язку з цим всі їхні енергоблоки були відключені.

Перший енергоблок Хмельницької атомної електростанції підключений до енергомережі, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

"О 13:53 перший блок нашої АЕС під’єднаний до єдиної електромережі України. Енергосистема України оговтується від атак ворога", - повідомив він.

Гамалій додав, що розпочинається підключення споживачів до мережі.

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Атаки росіян на енергетичну систему України

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом російські війська випустили близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних станціях через обстріли спрацював аварійний захист, у зв’язку з цим всі енергоблоки цих АЕС були відключені.

У НАЕК "Енергоатом" наголошували, що через відключення всіх українських АЕС існує реальна небезпека ядерної та радіаційної катастрофи.

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