Вперше за 40-річну історію української атомної енергетики всі енергоблоки АЕС були відключені.

Внаслідок зниження частоти в енергосистемі через пошкодження енергетичної інфраструктури відбулось спрацювання аварійного захисту на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС.

Про це повідомив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, зазначивши, що усі енергоблоки цих станцій були автоматично відключені від електромережі.

Котін зазначив, що тимчасово окупована Запорізька АЕС, яка не працює з вересня цього року, перейшла в режим повного блекауту із запуском всіх дизель-генераторів. Таким чином, уперше за 40-річну історію української атомної енергетики всі енергоблоки АЕС були відключені.

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"Подібна ситуація передбачена регламентами експлуатації атомних станцій, які обладнані надійними системами безпеки, а персонал має необхідний рівень кваліфікації та знань для оперативного реагування. Однак це не повинно заспокоювати. Адже існує реальна небезпека ядерної та радіаційної катастрофи, що несуть обстріли всієї території України російськими крилатими та балістичними ракетами, та величезний ризик ураження атомних станцій", - йдеться в повідомлені.

"Інакше, як шантажем всього світу ці злочинні дії Путіна і його поплічників, які штовхають людство на межу ядерної катастрофи, назвати не можна. За цей ганебний злочин Росія має відповісти", - зазначив Котін, підкресливши, що зранку, 24 листопада 2022 року, Запорізька АЕС отримала живлення власних потреб від енергосистеми України. Всі дизель-генератори відключені та переведені в режим чергування. На енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС проводяться пускові операції. Протягом дня за готовності енергосистеми блоки цих станцій будуть підключені до електромережі, постачання електроенергії для потреб наших громадян та економіки країни буде поновлено.

Війна та удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціям, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Росія намагається зупинити українські АЕС. 17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

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