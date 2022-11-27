Понад 1000 фахівців щоденно працюють над ремонтом мереж.

На кінець тижня енергетики змогли стабілізувати роботу української енергосистеми, однак дефіцит потужності залишається на рівні 20%.

Наразі фахівці продовжують працювати над ремонтом мереж, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

"Станом на кінець тижня нам вдалося стабілізувати роботу енергосистеми. Дефіцит потужностей залишається на рівні близько 20%. Понад 1000 фахівців щоденно працюють над ремонтом мереж", - написав він.

Відео дня

За словами прем'єра ЄБРР та Нідерланди виділяють НЕК "Укренерго" 372 млн євро для оперативного ремонту пошкоджень від російських атак. Водночас Норвегія виділяє НАК "Нафтогаз України" 200 млн євро для закупівлі газу. Ще 300 млн євро на ці цілі надасть ЄБРР. Шмигаль додав, що Кабмін передав Нафтогазу 12,7 млрд грн на додаткові закупівлі блакитного палива в наші сховища.

Прем'єр-міністр заявив, що за тиждень Україні отримала 2,5 млрд євро від Євросоюзу, а Канада випустила облігації на 500 млн доларів, кошти від розміщення яких передадуть Україні.

Ситуація в українській енергосистемі

Як повідомляв УНІАН, українська енергосистема вийшла з важкої системної аварії після чергового ракетного удару з боку російських окупантів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться використати зиму як зброю, щоб поставити Україну на коліна.

У зв'язку з небезпекою українцям порадили, як підготуватися до нового обстрілу РФ та блекауту.

Вас також можуть зацікавити новини: