Угода дає змогу двом найбільш дружнім Кремлю країнам ЄС обійти обмеження, введені Україною.

Спірна угода, яка дасть змогу Угорщині та Словаччині продовжувати імпортувати мільйони барелів російської нафти, підтверджує, що багатомісячна суперечка через українські санкції ніколи не була пов'язана з енергетичною безпекою, заявила в четвер Європейська комісія.

Як пише Politico, угода, укладена угорським енергетичним гігантом MOL і схвалена Києвом, дозволить Будапешту отримати право власності на російську нафту, коли вона перетинає кордон.

Тобто на неї не поширюватиметься нова українська заборона на поставки, здійснювані московською компанією "Лукойл". Будапешт стверджував, що обмеження обернуться катастрофою для його економіки, незважаючи на доступність палива від альтернативних постачальників.

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Напередодні міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар у різкій формі розкритикував Брюссель, похваливши угорський обхідний шлях, який також гарантує надходження російської нафти в його країну.

"Російська нафта продовжуватиме надходити до нас, що є гарною новиною для словацьких автомобілістів і всієї економіки", - заявив він.

Бланар подякував Будапешту і підкреслив, що "Європейська комісія не допомогла знайти рішення і не допомогла народам Словаччини та Угорщини".

Енергетична залежність Угорщини та Словаччини від РФ

Угорщина і Словаччина найвідвертіше виступають проти санкцій Європейського союзу щодо Москви і поглиблюють свої енергетичні зв'язки з Росією, незважаючи на війну. Як країни, що не мають виходу до моря, вони отримали тимчасовий виняток із загальноєвропейської заборони на постачання російської нафти трубопроводами, поки вони нібито шукають альтернативи.

Однак насправді Угорщина з 2021 року збільшила імпорт нафти українським трубопроводом на 50 %, а прибуток компанії MOL сягнув рекордного рівня, і вона платить дедалі більше податків уряду Віктора Орбана. Аналітики з інших країн - членів ЄС звинувачують Будапешт у тому, що він фактично наживається на війні, купуючи російську нафту задешево.

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