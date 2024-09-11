У якості основних постачальників сирої нафти до Словаччини та Угорщини у вересні розглядали російські компанії "Татнефть" і " Роснефть".

Компанія "Лукойл" у жовтні хоче відновити постачання нафти по трубопроводу "Дружба" до Словаччини та Угорщини після того, як угорська MOL заявила про угоду щодо транспортування "чорного золота". Про це з посиланням на обізнані джерела повідомляє Reuters.

Постачання нафти вирішили відновити, оскільки плани щодо експорту було складено заздалегідь і перенаправити великі обсяги дуже складно.

Агенція нагадує, що влітку Україна влаштувала Угорщині енергетичну кризу без "Дружби". Зокрема, Київ заборонив компанії "Лукойл" поставки після внесення російської групи до санкційного списку. Пізніше повідомлялось, що через це в Угорщині може виникнути дефіцит палива (країна дуже сильно залежить від російських енергоресурсів).

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Як стало відомо у вересні, в енергетичній компанії MOL досягли угоди щодо продовження транзиту російської нафти через Україну.

Нафтопровід "Дружба" – що треба знати

Система "Дружба" є одним з найбільших та найбільш потужних нафтопроводів у світі. До її складу входить близько 8900 км трубопроводів.

Нафтопровід йде від Альметьєвська (Республіка Татарстан) до Брянська, а потім до білоруського Мозиря.

Після цього маршрут розділяється на північну та південну частину. Остання проходить по території України, Чехії, Словаччини, Угорщини та Хорватії.

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