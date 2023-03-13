Відзначається, що церемонія підписання запланована на 15 березня.

Оператори мереж електро-, газо- та нафтопередачі Польщі готуються підписати з українською стороною угоду про поглиблення співпраці у сфері енергетики. Церемонія запланована на середу, 15 березня, за участю представників польського та українського урядів.

За інформацією польського видання Rzeczpospolita, з боку Польщі Меморандум про співпрацю підпишуть компанії "Газ-Систем", "Польські Сієці Електроенергетикзне", "Перн" та "Польські Електровні Едрове". Польську сторону також представить повноважний представник уряду зі стратегічної енергетичної інфраструктури Матеуш Бергер.

Відзначається, що майже рік польські оператори допомагають українським колегам "Укренерго", "Укртрансгаз" і "Укртранснафта" управляти електричними, газовими і нафтовими мережами в умовах війни і руйнування енергетичної інфраструктури росіянами. Йдеться, в тому числі, на поставку необхідного обладнання для ремонту, наприклад, електромереж на Україні, пошкоджених в результаті обстрілу російськими ракетами.

Відео дня

Енергетична система України - що відомо

З жовтня 2022 року Російська Федерація націлилася на українську ененргетичну інфрастурктуру. Україна не тільки тимчасово перестала експортувати електроенергію, а й була змушена імпортувати її.

Росіяни ракетними ударами знищили багато підстанцій і високовольтні лінії України, що призвело до тривалих відключень світла. Українські енергетики доклали титанічних зусиль, щоб відновити електропостачання. При цьому західні союзники, в тому числі і Польща, надали Україні обладнання для енергомереж.

9 березня росіяни знову завдали масованого ракетного удару по Україні. Після ударів РФ по енергооб'єктах найскладніша ситуація з електрикою виникла в Харківській і Житомирській областях.

12 березня президент Володимир Зеленський заявив, що в усі міста і громади, де були проблеми з енергопостачанням після чергової ворожої атаки по енергетичній інфраструктурі, знову подають харчування.

Вас також можуть зацікавити новини: