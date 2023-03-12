Станом на сьогодні вдалося відновити технічні можливості постачання електрики.

Усі міста й громади, де були проблеми з енергопостачанням після чергової ворожої атаки по енергетичній інфраструктурі, знову заживлені.

"Станом на сьогодні вдалося відновити технічні можливості постачання електрики. Харків – зі світлом. Житомирщина – зі світлом. Усі міста й громади, де були проблеми з енергопостачанням, знову заживлені. Я дякую кожному й кожній, хто працював для цього!" - сказав президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Остання масована атака РФ по енергетичній інфраструктурі - що відомо

9 березня російські військові вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Атака тривала понад шість годин.

Відео дня

Окупанти атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та Київ.

Після атаки й пошкоджень енергооб’єктів найскладніша ситуація з електропостачанням виникла у Харківській та Житомирській областях.

Станом на ранок 12 березня в "Укренерго" повідомляли, що відновлення енергосистеми після 15-ї масованої ракетної атаки та 18-ї атаки дронами триває.

У Харкові застосовували аварійні відключення - через перевантаження обладнання, яке ще працювало.

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