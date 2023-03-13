Росії потрібен перепочинок у війні, тому вона робить ставку на прихильників "миру за всяку ціну".

Російська машина пропаганди намагається використовувати європейських пацифістів як інструмент у просуванні потрібних Кремлю наративів. Про це заявив уповноважений з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

За його словами, Росія використовує наративи "вдаваного пацифізму", прагнучи схилити на свій бік громадську думку в інших країнах.

Оскільки зараз Кремлю потрібен перепочинок у війні і тимчасове "перемир'я", російська пропаганда задіяла у своїй роботі рухи європейських пацифістів, які виступають за негайну зупинку бойових дій "з міркувань гуманності".

Відео дня

"Однак втілення таких ідей призведе до того, що Росія може здобути швидку перемогу над Україною", – підкреслив Жарин.

Представник польських спецслужб зазначив, що навіть у Польщі є громадські діячі, чиї публічні заяви "узгоджуються з напрямком російської пропаганди". Ці люди звинувачують Польщу, США і Захід в цілому "в провокуванні війни".

"Подібні дії є частиною механізмів психологічного тиску, мета якого – змусити Захід відмовитися від підтримки України", – вважає Жарин.

Російська пропаганда на Заході - останні новини

Головним успіхом російської пропаганди останніх днів, ймовірно, є присвоєння премії "Оскар" документальному фільму про російського опозиціонера Олексія Навального.

"Російська пропаганда дуже добре продовжує працювати, дуже добре представляє так званими опозиціонерами так званих політиків", – заявив український кінорежисер Азад Сафаров, коментуючи цю подію.

Про те, наскільки глибоко російська пропаганда змогла проникнути в свідомість західного обивателя, говорить скандал навколо французької косметологічної корпорації Yves Rocher. Днями вона зганьбилася зі своїм проектом "метричні стандарти російських красунь".

Вас також можуть зацікавити новини: