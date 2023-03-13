Російська машина пропаганди намагається використовувати європейських пацифістів як інструмент у просуванні потрібних Кремлю наративів. Про це заявив уповноважений з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.
За його словами, Росія використовує наративи "вдаваного пацифізму", прагнучи схилити на свій бік громадську думку в інших країнах.
Оскільки зараз Кремлю потрібен перепочинок у війні і тимчасове "перемир'я", російська пропаганда задіяла у своїй роботі рухи європейських пацифістів, які виступають за негайну зупинку бойових дій "з міркувань гуманності".
"Однак втілення таких ідей призведе до того, що Росія може здобути швидку перемогу над Україною", – підкреслив Жарин.
Представник польських спецслужб зазначив, що навіть у Польщі є громадські діячі, чиї публічні заяви "узгоджуються з напрямком російської пропаганди". Ці люди звинувачують Польщу, США і Захід в цілому "в провокуванні війни".
"Подібні дії є частиною механізмів психологічного тиску, мета якого – змусити Захід відмовитися від підтримки України", – вважає Жарин.
Російська пропаганда на Заході - останні новини
Головним успіхом російської пропаганди останніх днів, ймовірно, є присвоєння премії "Оскар" документальному фільму про російського опозиціонера Олексія Навального.
"Російська пропаганда дуже добре продовжує працювати, дуже добре представляє так званими опозиціонерами так званих політиків", – заявив український кінорежисер Азад Сафаров, коментуючи цю подію.
Про те, наскільки глибоко російська пропаганда змогла проникнути в свідомість західного обивателя, говорить скандал навколо французької косметологічної корпорації Yves Rocher. Днями вона зганьбилася зі своїм проектом "метричні стандарти російських красунь".