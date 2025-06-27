Російська нафта за тиждень здешевшала на 10 доларів.

Вартість російської нафти Urals опустилася у російських портах нижче від встановленої країнами Заходу цінової "стелі" у 60 доларів за барель. Причиною стало падіння вартості нафти марки Brent на тлі перемир'я між Іраном та Ізраїлем, повідомляє enkorr з посиланням на розрахунки Reuters.

За даними видання, станом на 25 червня вартість Urals у балтійських портах Росії становила близько 55-56 доларів за барель. Хоча ще тижнем раніше російська нафта у портах Приморськ, "Усть-луга" й Новоросійськ торгувалася за близько 65-66 доларів за барель.

Встановлена країнами "Великої сімки" цінова "стеля" на російську нафту не дозволяє західним компаніям страхувати та перевозити "чорне золото", якщо його ціна вища за 60 доларів за барель. Країни Євросоюзу 26 червня не погодили зниження "стелі цін" на російську нафту до 45 доларів за барель.

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Ринкова вартість нафти марки Urals прив’язана до європейського нафтового еталона Brent, який, попри зростання на початку торгової сесії п’ятниці, за підсумками поточного тижня може обвалитися на 12%.

Санкції Європейського Союзу проти Росії - останні новини

Проєкт 18-го пакету санкцій Євросоюзу проти РФ передбачає зниження цінової стелі на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.

Втілення цієї ідеї в життя поки відкладено, оскільки вона не знайшла підтримки у США. До того ж у ЄС після стрибка цін на нафту через ірансько-ізраїльську війну воліли не поспішати посилювати цінові обмеження стосовно російської нафти. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середині червня заявила, що обмеження виконує свою функцію.

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