Порівняно з листопадом 2022 року поставки нафти до Індії зросли на 24%.

На тлі масових антиросійських санкцій, пов'язаних з вторгненням РФ в Україну, агресор став основним імпортером Індії, піднявшись з 18-го місця на четверте.

Як повідомляє російське РБК, збільшення російського імпорту в Індію відбулося за рахунок збільшених продажів нафти на тлі введеної країнами Заходу стелі цін на російську нафту.

Порівняно з листопадом 2022 року поставки нафти до Індії зросли на 24%. У грудні Росія постачала Індії 1,17 млн бар. сировини на добу.

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Товарообіг Індії та Росії за неповний 2022-2023 фінансовий рік досяг $39,8 млрд, таким чином Росія увійшла до п'ятірки найбільших торгових партнерів Нью-Делі.

У період 2021-2022 років Росія була на 18-му місці за імпортом. На частку агресора припадали товари загальною вартістю $ 9,86 млрд.

Санкції проти агресора та позиція Індії

У зв'язку з вторгненням Росії в Україну, проти агресора ввели безпрецедентну кількість санкцій.

В рамках одного з санкційних пакетів 5 грудня 2022 року було введено стелю цін на нафту. З 5 лютого 2023 року набула чинності заборона на закупівлю російських нафтопродуктів.

6 березня 2023 року стало відомо про те, що індійський регулятор не дозволяє російським компаніям, які отримали оплату за російську нафту в рупіях, торгувати нею на Московській біржі таі конвертувати її в рублі. Річ у тім, що індійське валютне регулювання обмежує розрахунки в рупіях за межами Індії.

Станом на 8 березня 2023 року Росія стала провідним постачальником нафти в Індію, після того, як Європа відмовилася від поставок з Москви в рамках санкцій. Більшість угод з Індією - основним ринком збуту нафти для Росії морським шляхом - укладається не в доларах, а в інших валютах. Операції з купівлі російської нафти Індією за останні три місяці в сумі еквівалентні кільком сотням мільйонів доларів.

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