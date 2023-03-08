Індія посідає третє місце в світі за імпортом нафти, а Росія стала її провідним постачальником після того, як Європа відмовилася від поставок з Москви в рамках санкцій.

Масові антиросійські санкції, введені у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, почали підривати багаторічне панування долара в міжнародній торгівлі нафтою.

Як повідомляє Reuters, більшість угод з Індією - основним ринком збуту нафти для Росії морським шляхом - укладаються не в доларах, а в інших валютах.

Як йдеться в матеріалі, Індія посідає третє місце в світі за імпортом нафти, а Росія стала її провідним постачальником після того, як Європа відмовилася від поставок з Москви в рамках санкцій.

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Після введення цінової стелі на нафту індійські споживачі платили за основну частину російської нафти недоларовими валютами, включаючи дирхам ОАЕ, а останнім часом - російськими рублями. Операції з купівлі російської нафти Індією за останні три місяці в сумі еквівалентні кільком сотням мільйонів доларів.

Платежі в дирхамах за російську нафту можуть ускладнити санкції США і Великобританії.

Плата за нафту в доларах була майже універсальною практикою протягом десятиліть. Згідно з даними платіжної системи SWIFT за січень, частка цієї валюти в загальному обсязі міжнародних платежів становить 40%.

Нафтові санкції пртів агресора

У зв'язку з вторгненням Росії в Україну, проти агресора ввели безпрецедентну кількість санкцій.

В рамках одного з санкційних пакетів 5 грудня 2022 року було введено стелю цін на нафту. Це означає, що сировину дорожчу за 60 доларів за барель забороняється перевозити і страхувати. З 5 лютого 2023 року набула чинності заборона на закупівлю російських нафтопродуктів.

У відповідь на санкції Путін заборонив експорт нафти за ціновою стелею.

6 березня 2023 року з'явилася інформація про те, що Росія продала нафту за валюту, яку не зможе витратити. Індійський регулятор не дозволяє російським компаніям, які отримали оплату за російську нафту в рупіях, торгувати нею на московській біржі і конвертувати її в рублі, оскільки індійське валютне регулювання обмежує розрахунки в рупіях за межами Індії.

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