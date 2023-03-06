Індійське валютне регулювання обмежує розрахунки в рупіях за межами Індії.

На тлі масових антиросійських санкцій, індійський регулятор не дозволяє російським компаніям, які отримали оплату за російську нафту в рупіях, торгувати нею на Московській біржі та конвертувати її в рублі.

Як заявив керуючий директор з розвитку бізнесу біржі Кирило Пестов, у експортерів накопичується індійська валюта і вони не знають, що з нею робити, повідомляє The Moscow Times.

"Індійське валютне регулювання обмежує розрахунки в рупіях за межами Індії", - пояснив Пестов, зазначивши при цьому, що в Індію потекла дешева російська нафта, і за підсумками року поставки зросли в 33 рази.

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Мосбіржа чекає на рішення ЦБ Індії щодо розширення інтернаціоналізації рупії. Поставки індійських товарів в Росію буксують, і в результаті формується гігантський торговий дисбаланс.

Як йдеться в матеріалі, в результаті російські банки почали відмовлятися від отримання рупій. Вони не хочуть накопичення надлишків індійської валюти. Через це буксує механізм торгівлі в нацвалютах. Хоча індійський ЦБ схвалив відкриття коррахунків в рупіях російським банкам, великі угоди не проводяться. Використовувати рублі замість рупій не бажає індійська сторона.

Ситуація з російською нафтою

5 грудня 2022 року було введено стелю цін на нафту. Це означає, що сировину дорожчу за 60 доларів за барель забороняється перевозити і страхувати. З 5 лютого 2023 року набула чинності заборона на закупівлю російських нафтопродуктів.

З 1 лютого 2023 року Путін заборонив експорт нафти за ціновою стелею.

1 березня 2023 року в Кремлі визнали, що з початку війни в Україні нафта впала в ціні в два рази.

2 березня 2023 року з'явилася інформація про те, що Росія збільшує тіньовий флот для перевезення нафти.

3 березня 2023 року Росія визнала, що втрата видобутку нафти неминуча.

Війна в Україні та позиція Індії

18 листопада 2022 року індійський посол запевнив українську сторону у повній підтримці та готовності надати необхідну допомогу. Індія заявила про готовність підтримати енергетичний сектор України.

20 листопада 2022 року Зеленський зміг на G20 переконати Індію та Китай менше підтримувати Путіна.

19 грудня 2022 року через ядерні загрози РФ прем'єр Індії відмовився від щорічного саміту з Путіним.

4 лютого 2023 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Індія платить трейдерам за російську нафту валютою ОАЕ замість долара.

21 лютого 2023 року Індія допустила Росію до торгів на своїх біржах.

22 лютого приймаюча саміт G20 Індія відмовилася обговорювати антиросійські санкції.

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