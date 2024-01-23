Відновлювальні роботи розпочались одразу після закінчення повітряної тривоги.

У вівторок, 23 січня, через ранкову ракетну атаку є пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській та Харківській областях. Про це повідомила прес-служба "Укренерго".

Зазначається, що відновлювальні роботи розпочались одразу після закінчення повітряної тривоги.

Водночас через технічні порушення є знеструмлені споживачі в Чернігівській області. Відновлення живлення прогнозується в найближчі години. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 414 населених пунктів. Через артобстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Сумській областях.

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В "Укренерго" також розповіли, що пропускна здатність високовольтних мереж компанії є достатньою для покриття наявного попиту. Диспетчерський центр НЕК не прогнозує виникнення дефіциту електроенергії в енергосистемі протягом дня. Але загальний рівень споживання залишається високим, що є характерним для зимового сезону. Споживачів закликали споживати електроенергію раціонально.

Що стосується виробництва, наразі електроенергії вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів. Імпорт здійснюється зі Словаччини, Румунії та Молдови. Експорт сьогодні не здійснюється.

Своєю чергою у Міненерго розкрили наслідки ракетної атаки росіян по Харкову та області. Так, у місті через пошкодження обладнання оператора системи розподілу електроенергії без світла залишається майже 11 тисяч споживачів.

"Внаслідок ворожих ударів по Харкову пошкоджено трансформаторні підстанції, розподільний пункт та кабельні лінії. Без світла лишилися майже 11 тисяч споживачів. Тривають роботи з відновлення", – йдеться у повідомленні відомства.

Крім цього, внаслідок обстрілів є відключені споживачі у населених пунктах Харківської області. Відновлювальні роботи тривають.

Ракетна атака 23 січня

Вранці 23 січня РФ масово запустила по Україні ракети. По даним МВС, станом на ранок загинуло 5 людей. Ще щонайменше 40 осіб постраждало. У Києві внаслідок ракетного удару у столиці виникли кілька пожеж – у Святошинському, Солом’янському та Печерському районах.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що російські загарбники зрозуміли, що немає сенсу завдавати ударів по критичній інфраструктурі, і почали намагатися бити, зокрема, по військовій промисловості.

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