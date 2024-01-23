Пошкодження та руйнування є у кількох регіонах України.

Внаслідок ранкової ракетної атаки по Україні станом на зараз загинуло 5 людей. Ще щонайменше 40 осіб постраждало.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, у Києві внаслідок ракетного удару у столиці виникли кілька пожеж – у Святошинському, Солом’янському та Печерському районах. Одна людина загинула, є постраждалі цивільні. Пошкоджені дві багатоповерхівки, приватна будівля, автомобілі.

У Київській області рятувальники працюють у Бучанському районі. Пошкоджені два багатоповерхові будинки, приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Постраждали троє людей.

Відео дня

Внаслідок ворожого обстрілу по Павлограду одна людина загинула, одна - травмована.

У Харкові окупанти влучили у два багатоповерхові будинки. За попередніми даними, троє людей загинули, ще близько 30 постраждали.

"Рятувальники обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали. На місцях працюють психологи. Слідчі поліції ретельно фіксують ці злочини. Чергова атака терористів, яка забрала життя та залишила сотні людей без осель. Ось справжні наміри росії: щоденний терор цивільних", - зазначив очільник МВС Ігор Клименко.

Ракетна атака по Україні - останні новини

Рано вранці українські військові зафіксували виліт декількох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Окрім столиці постраждало ще одне велике місто. Російські окупанти завдали удару по Харкову та області, у передмісті обласного центру є чотири "прильоти". Пізніше стало відомо, що вороги вдарили по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі Харкова, і під завалами люди.

Вас також можуть зацікавити новини: