Усього росіяни запустили 41 засіб повітряного нападу, але не усі російські балістичні ракети досягли намічених цілей.

Повітряні сили Збройних сил України у взаємодії з силами протиповітряної оборони знищили 21 російську ракету.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, вночі, 23 січня 2024 року, противник завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.

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"Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника", - повідомив Залужний.

Водночас, російські загарбники застосували більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії:

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – у напрямку Харківщини;

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс, РФ);

8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської обл. – у напрямку Харківщини та Сумщини;

12 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків – Бєлгородська та Воронезька обл.)

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Белгородська область – РФ).

У цьому зв'язку, у результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:

15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

5 балістичних ракет "Іскандер-М"

1 керовану авіаційну ракету Х-59.

"Важливо, не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей", - наголосив Залужний.

Ракетна атака по Україні 23 січня

Рано вранці українські військові зафіксували виліт декількох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Окрім столиці постраждало ще одне велике місто. Російські окупанти завдали удару по Харкову та області, у передмісті обласного центру є чотири "прильоти". Пізніше стало відомо, що вороги вдарили по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі Харкова, і під завалами люди.

За даними МВС, внаслідок ранкової ракетної атаки по Україні станом на зараз загинуло 5 людей. Ще щонайменше 40 осіб постраждало.

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